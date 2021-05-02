2 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Джейн Спай, , 15:38 — REGNUM Во Флориде (США) законодательное собрание одобрило законопроект, который запретит технологическим компаниям деплатформить (удалять из платформы, используемой для обмена информацией) политиков. Предлагается штрафовать компании, которые будут нарушать правила, сумма штрафа может составить $250 тыс. в день.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удачи с этой идеей. Все платформы соцсетей находятся в частной собственности и используются по всему миру, и у Флориды нет никакой юрисдикции, чтобы даже попробовать её осуществить. Идиотизм», — считает @Jupe511.

Большинство выразилось против данного закона, сказав, что политики сами соглашались на правила пользования социальной сетью. Добавили, что компании принимают условия для поддержания законности и морали в сети, и право деплатформинга является неотъемлемым для этих целей.

Бурлюк Давид Давидович. Флорида. 1948

«Никто не принуждал вас вступать, а когда вы регистрировались, вы согласились с правилами», — отметил «@albiegf13.

»Компании — социальные сети должны иметь право, как и любые другие компании, принимать свои правила для сохранения нравственности на платформе», — считает @Liveworldstream.

«Я не понимаю. У этих сайтов есть правила, они что, хотят дать возможность политикам нести чушь, нарушать правила, чтобы их при этом не банили?» — спрашивает @TheGrumpasaurus.

Многие предложили принять закон, который будет предусматривать специальную ответственность политиков за то, что они говорят в социальных сетях, если эти же политики расцениваются как специальные субъекты в обсуждаемом законопроекте.

«А как насчет штрафов для политиков за злоупотребления в соцсетях?» — прокомментировал @ThamasDoak3.

Гравюра. Операция по извлечению камня глупости

«А давайте штрафовать политиков за ложь для начала?» — пишет Paul Anrdews.

Некоторые отметили, что данный законопроект прямо противоречит Первой поправке к Конституции США, в которой гарантируются права на свободу слова и прессы. Также писали о том, что Флорида переживает за политиков больше, чем за обычных людей, тем самым показывая, что закон не одинаковый для всех.

«Удалять политиков с платформы за нарушение условий пользования, на которые они согласились при регистрации, — это право компаний. Запрещать им осуществлять это право и заставлять оставлять на платформе — это против Первой поправки», — заметил @Teach_SUFC.

«А почему им наплевать, когда в соцсетях блокируют обычных людей? Они заботятся только о политиках. Не должен ли быть закон одинаковым для всех?» — пишет @doomgl.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Есть и те, кто поддержал данное решение и предложил принять и другие решения, например касающиеся проведения выборов.

«Абсолютно правильно. Будем надеяться, что примут меры против фальсификации результатов голосований и отменят голосование по почте, кроме как в особых случаях, как сделали в большинстве штатов», — прокомментировал @MikeH 001 .

Добавим, что законопроект должен быть подписан губернатором Роном Десантисом, соратником Дональда Трампа. Напомним, что самого Трампа заблокировали в Twitter, Facebook и YouTube после беспорядков на Капитолийском холме в январе 2021 года.