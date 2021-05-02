Красногорск, 2 мая 2021, 14:44 — REGNUM Смертность среди новорожденных в Подмосковье за последние пять-шесть лет снизилась более чем в двое. Об этом 2 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Еще около шести лет назад коэффициент младенческой смертности в регионе составлял 7−8 промилле (Количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных за один год — прим. ИА REGNUM). В первом квартале 2021 года этот показатель составил 3,1−3,3 промилле.
«То есть радикально младенческая смертность снижается», — сказал Воробьев.
Добиться таких результатов, по мнению главы региона, удалось за счет поставок нового оборудования в медицинские учреждения, а также же старания врачей.
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