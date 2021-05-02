Красногорск, 2 мая, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Смертность среди новорожденных в Подмосковье за последние пять-шесть лет снизилась более чем вдвое. Об этом 2 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Мадонна с младенцем, со святой Елизаветой, младенцем Иоанна Крестителя и Св. Иустином. с 1565 по 1570

Еще около шести лет назад коэффициент младенческой смертности в регионе составлял 7−8 промилле (количество детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 новорожденных за один год — прим. ИА REGNUM). В первом квартале 2021 года этот показатель составил 3,1−3,3 промилле.

«То есть радикально младенческая смертность снижается», — сказал Воробьев.

Добиться таких результатов, по мнению главы региона, удалось за счет поставок нового оборудования в медицинские учреждения, а также благодаря стараниям врачей.