Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Малый вертолёт Ingenuity продолжит функционировать на Марсе около 30 дней после завершения основной миссии. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity должен был подтвердить возможность использования винтокрылых летательных аппаратов в разряженной атмосфере Марса.

С 19 по 30 апреля Ingenuity совершил четыре полёта, последний из которых продлился почти две минуты. На этом завершилась основная часть миссии Ingenuity, однако в NASA решили продлить её ещё на 30 сол — солнечных суток на Марсе (около24 часа, 39 минут на Земле)

Менеджер проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA Мими Аунг рассказала, что на следующем этапе Ingenuity будет использоваться удалится от марсохода Perseverance, который займётся решением собственных задач.

Планируется, что в мае Ingenuity совершит один или два полёта. В NASA планируют использовать Ingenuity для изучения скалистых участков в районе посадки, до которых не сможет добраться зонд Perseverance.

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