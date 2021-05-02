Ашхабад, , 14:28 — REGNUM Власти Туркмении укрепят плотину на водохранилище Султансанджар на реке Амударья в Лебапской области. Об этом заявил вице-премьер республики по вопросам агропромышленного комплекса Эсенмырат Оразгелдиев на заседании правительства, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

По его словам, укрепление плотины улучшит водоснабжение регионов Туркмении. Проект одобрил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства также поручил заключить с Узбекистаном дополнительное соглашение о возмездном землепользовании.

Отметим, сток Амударьи для ирригации в Туркмении регулируется через систему Тюямуюнской ГЭС. Она включает в себя русловое водохранилище и три наливных: Капарас, Султансанджар и Кошбулак.

Основная цель системы водохранилищ — это орошение регионов Туркмении и Узбекистана. На главной плотине установлены шесть гидроагрегатов общей мощностью 150 МВт.