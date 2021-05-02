Челябинск, , 14:27 — REGNUM В Челябинске 2 мая прошла городская легкоатлетическая эстафета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Она проводится уже в 88-й раз. Также на Площади Революции был дан старт 67-й кольцевой велогонке и девятой гонке на лыжероллерах.

Участников традиционных весенних состязаний приветствовала мэр Наталья Котова. Она отметила, что история городской легкоатлетической эстафеты берёт начало в 1932 году. Причём забеги по центральной улице проходили даже в период Великой Отечественной войны.