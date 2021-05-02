Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM В Ростовской области праздники повлияли на количество желающих получить прививку от COVID-19. Так, за последние сутки новыми участниками компании стали 1,3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 мая.

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С начала вакцинации в Ростовской области прививку получили 314 007 жителей (+ 1 315 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 186 155 человек (+ 1 343).

ИА REGNUM сообщало, что вакцинация для населения является бесплатной. Записаться на прививку от коронавируса можно только на добровольной основе. В Ростовской области планируется привить более 2 млн человек.