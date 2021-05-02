Челябинск, , 14:17 — REGNUM В Челябинске после зимы снова заработал главный фонтан города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Свето-музыкальный фонтан находится на Площади Революции. По вечерам находящиеся на площади граждане смогут увидеть необычное шоу, которое сочетает музыку, световое оформление и залпы воды.

Чиновники отмечают, что с 2020 года музыкальный репертуар был значительно расширен, а всё оборудование прошло тщательную проверку,. В целом же фонтан будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 по местному времени.