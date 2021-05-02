Челябинск, 2 мая, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Челябинске после зимы снова заработал главный фонтан города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Челябинска Светомузыкальный фонтан на площади Революции

Светомузыкальный фонтан находится на Площади Революции. По вечерам находящиеся на площади граждане смогут увидеть необычное шоу, которое сочетает музыку, световое оформление и залпы воды.

Чиновники отмечают, что с 2020 года музыкальный репертуар был значительно расширен, а всё оборудование прошло тщательную проверку. В целом же фонтан будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 по местному времени.