Барселона, Испания, , 14:16 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» сообщил команде «Пари Сен-Жермен» о том, что заинтересован вести переговоры о трансфере бразильского форварда парижан Неймара. Об этом 2 мая сообщает радиостанция RAC-1.

Уточняется, что 29-летний футболист является главной трансферной целью каталонского клуба во время летнего трасферного окна. При этом отмечается, что в парижском клубе сообщили в ответ на запрос «Барселоны», что игрок не продается.

Также ранее сам нападающий заявил, что хочет вернуться в состав «Барселоны». При этом контракт игрока с «ПСЖ» закончится в следующем сезоне.

Отметим, Неймар игра в составе «Барселоны» в период с 2013 по 2017 год и после этого был за €222 млн продан в «ПСЖ».