Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте от 67 до 89 лет и семеро мужчин в возрасте от 62 до 85 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 4 093 пациента.