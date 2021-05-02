Сеул, , 14:18 — REGNUM За последние пять месяцев в Южной Корее арестовали 94 человека, которых подозревают в создании или распространении незаконного дипфэйк-контента. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального агенства полиции.

Согласно опубликованным данным, 70% или 65 подозреваемых были несовершеннолетними, а 18% или 17 подозреваемых — лицами в возрасте 20−29 лет.

Известно, что из 114 идентифицированных жертв 109 были женщинами в возрасте от 10 до 29 лет.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют порядка 103 дел, связанных с незаконным дипфейк-контентом.

Deepfake (дипфейк) — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

Дипфейк-контент ошибочно воспринимается как «реальный», в связи с чем часто становится источником фальшивых новостей, мошенничества и клеветы. Обычно используется для создания фальшивых порнографических видео со знаменитостями или для «порно-мести».