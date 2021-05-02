Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM Ещё 226 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 мая.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 40 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (76), Каменске-Шахтинском, Таганроге и Семикаракорском районе (по восемь). Немногим менее 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 8,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 88 415 случаев заражения коронавирусом.