Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Трагедия произошла днём 2 мая в Железнодорожном районе на улице Челюскинцев. Мужчина упал с высоты. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых добавил, что мужчина упал с 16 этажа. Он сорвался с мостика в тот момент, когда вёл уборку строительной территории.