Салехард, , 13:53 — REGNUM В Ямальском районе из-за бескормицы дикие олени могли увести за собой ручных. Об этом оленеводы сообщили главе района Андрею Кугаевскому.

Домашние олени, чувствуя силу дикаря, следуют за ним как за вожаком. У некоторых оленеводов разбрелись животные по тундре. Они могли уйти в сторону Гыданского полуострова вместе с дикими собратьями, полагают оленеводы.

Тундровики с утра и до позднего вечера на снегоходах ищут своих оленей в тундре. В мае начнётся массовый отел, и до этого времени оленеводам необходимо собрать стада.

Глава Ямальского района сообщил, что компания «Новатэк» завезёт в тундру очередную партию топлива для снегоходов, чтобы тундровики успели к маю собрать стада.

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