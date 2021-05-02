Ашхабад, , 13:53 — REGNUM Сельхозпроизводители Туркмении планируют вырастить в 2021 году 224 тыс. тонн сахарной свеклы. Об этом 2 мая заявил заместитель председателя правительства по аграрнопромышленному комплексу Эсенмырат Оразгелдиев, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что на основе указанных объемов министерство сельского хозяйства планирует заключить контакты с арендодателями. Фермерам должны предоставить семена, поливную воду и удобрения. Урожай планируется закупать по установленным ценам.

Напомним, 1 мая 2020 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание правительства. Глава государства поручил вырастить 224 тыс. тонн сахарной свеклы.

Отметим, в России в 2020 году собрали более 33 млн тонн сахарной свеклы.