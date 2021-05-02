Москва, 2 мая, 2021, 13:55 — ИА Регнум. На клумбах Москвы распустились первые тюльпаны. Об этом 2 мая сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Иллюстрация из аккаунта Instagram Комплекса городского хозяйства Москвы Тюльпаны в Москве

«Всего в майские праздники на клумбах на городских улицах, набережных и площадях распустятся 12 млн тюльпанов», — отмечено в сообщении.

Луковицы этих цветов высадили еще осенью 2020 года. Площадь территорий, на которых будут цвести тюльпаны, в 2021 году должна превысить в Москве 200 тыс. квадратных метров.