Москва, , 13:52 — REGNUM Средние розничные цены на автомобили большинства марок в России выросли в апреле 2021 года. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

По расчётам экспертов, в апреле на российском рынке изменилась средняя стоимость автомобилей 28 марок. При этом только для одной марки — Toyota — было зафиксировано разнонаправленное изменение цен. Немного дешевле стали две комплектации кроссовера RAV4, а остальные автомобили бренда подорожали на 0,8−6,5%.

Стоимость автомобилей остальных марок изменилась только в сторону повышения. Некоторые из производителей подняли стоимость на половину или большую часть линейки автомобилей

Отмечается, что схожая ситуация на авторынке наблюдалась в апреле прошлого года. Тогда выросла стоимость автомобилей 26 марок вследствие падения курса рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте представители дилерских центров рассказали, что в России в период с января по март 2021 года цены на автомобили выросли в среднем на 2−8%.

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