Ашхабад, , 13:41 — REGNUM Налоговая реформа в Туркмении направлена на увеличение налоговых поступлений в бюджет республики. Об этом заявил заместитель председателя правительства по финансам и экономике Гадыргельды Мушшиков на заседании правительства, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что поправки в Налоговый кодек должны сформировать условия исключающие фальсификацию данных о расходах и прибыли предприятий, а также увеличить налоговые поступления.

В частности, будут определены размеры амортизационных сборов, начисляемые за основные средства. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в последнее время в экономике возросла роль налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—марта 2021 года ВВП Туркмении увеличился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Читайте также: В Туркмении отчитались о состоянии экономики за три месяца 2021 года