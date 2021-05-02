Ашхабад, 2 мая 2021, 13:41 — REGNUM Налоговая реформа в Туркмении направлена на увеличение налоговых поступлений в бюджет республики. Об этом заявил заместитель председателя правительства по финансам и экономике Гадыргельды Мушшиков на заседании правительства, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
Отмечается, что поправки в Налоговый кодек должны сформировать условия исключающие фальсификацию данных о расходах и прибыли предприятий, а также увеличить налоговые поступления.
В частности, будут определены размеры амортизационных сборов, начисляемые за основные средства. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в последнее время в экономике возросла роль налогообложения.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—марта 2021 года ВВП Туркмении увеличился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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