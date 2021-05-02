Сеул, 2 мая, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Вакцинация населения Южной Кореи от COVID-19 идёт по плану. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра, министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

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Данное заявление было обнародовано 2 мая в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Комментируя сообщения о том, что вакцина американской компании Pfizer якобы закончилась, министр подчеркнул, что поставки вакцины в медицинские учреждения осуществляются в установленные даты без каких-либо задержек, акцентировав внимание на том, что с мая по июнь в Южную Корею поступит 5 млн доз вакцины.

Хон Нам Ги также напомнил о планах правительства вакцинировать 12 млн человек в первом полугодии.