Москва, , 13:38 — REGNUM В ночь со 2 на 3 мая в Москве ожидается сильный ливень. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дождь начнется вечером 2 мая и ближе к ночи перерастет в ливень. Всего, по прогнозу синоптика, в столице за ночь может выпасть до 22 миллиметров осадков, что составляет 44% от месячной нормы.

«Понятно, что основные дожди будут идти после полуночи и до утра будет лить как из ведра. Двадцать два миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц», — заявил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается частая перемена погоды в период со 2 по 3 мая.

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