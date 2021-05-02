2 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Украинцы отреагировали на заявление главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможном росте к концу года размера средней заработной платы до 14 500 гривен.

Оксана Переможенко, , 15:38 — REGNUM По мнению главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, до конца 2021 года размер средней заработной платы в стране может достичь 14 500 гривен (39 100 рублей). К такому выводу премьер-министр Украины пришел в результате анализа данных государственного статистического ведомства, которые, по его оценкам, демонстрируют «позитивный сценарий роста экономики» страны. Об этом премьер-министр написал 1 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Прожиточный минимум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментариях под записью чиновника читатели стали делиться с ним информацией о размерах своих заработных плат, намекая на то, что глава правительства, мягко говоря, ошибается. Также заявление премьер-министра Украины в социальной сети Facebook оценили зрители канала «112 Украина». Многие скептически оценили заявление главы правительства.

«Зарплата 7 тысяч (около 18 900 рублей), выслуга — 27 лет. А работаем на руководителя и заместителя, которые получат бешеные зарплаты… сколько можно врать?» — спросил Коля с.

«До одного места ваши средние [зарплаты] при таких ценах», — добавил Максим П.

«Господин премьер-министр, начинайте каждый ваш пост с предположения «говорят»… Хоть раз поинтересуйтесь реальными зарплатами. Например, у работников аппарата суда первой инстанции на уровне канцелярии или секретаря судебного заседания она меньше минимальной зарплаты. И не только у них. Просто это яркий пример того, что я слышу от моих друзей-бюджетников. На какой уровень правосудия и медицины можно рассчитывать при таком уровне жизни людей таких важных отраслей?» — спросила Яна П.

«Как к концу года вырастет средняя зарплата, если я получаю чистыми 4800 (12 950 рублей — О. П.) и буду получат до 1 января 4800… Роста не вижу», — пишет Mykhailo Z.

На краю пропасти Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«О средней зарплате… У вас есть мясо, а у меня капуста, а в среднем мы едим голубцы… Сколько эта херня о средней зарплате и пенсии будет мусолиться? Не стыдно?» — спросил Роман Р.

«Что вы мелете? Зарплата выросла? Где? У кого? 4000 (10 800 рублей) вы считаете увеличением зарплаты?! Можем поменяться… Как вам такое?» — спросила Ирина Ирина.

«У команды Зе! Вся Украина — это Киев! Так, если в Киеве всё хорошо и вкусная шаурма, то и везде хорошо! Эпоха бедности закончилась! Ура! На полках холодильника нет места, куда черную икру положить, а собаку сдал, чтоб заплатить за свет…» — пишет Vetal N.

«Если уж писать про повышение зарплат, то только вместе с инфой о зверском повышении тарифов. Тогда будет весьма впечатляюще выглядеть работа правительства. Да, и прекратите уже себя хвалить. Это выглядит тупо и цинично на фоне катастрофического роста цен на товары и услуги», — отметила Lara Sh.

Падение в пропасть Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Пословица: кому как верят, тому так и платят», — отметила Ира Р.

«Полный фейк. Процентов 70 предприятий устраивает людей на минималку. Откуда такие данные — неизвестно…» — пишет Антон Т.

«Интересно, а мою зарплату, которая выросла, где можно получить? А то постоянно приходит какая-то недоросль», — отметил Павел М.

«При такой гонке цен можно и 14[000], и 15[000], и 16[000]. Какая разница, сколько получишь, столько и вернёшь… Я только не понял вот эту фразу «при положительном сценарии роста экономики». Получается, что она у нас, эта экономика, уже растет? Не знаю кто и как, а я сомневаюсь…» — отметил Владимир Р.

«Даже не сомневаемся. Наши копейки, плюс ваши тысячи и в самый раз так и будет», — подчеркнула Валентина Ф.

«С каждым разом у нас правительство всё дальше от народа. С какой планеты они? Работы нет. Была бы такая зарплата, в Польшу не уезжали бы. А там нашим столько в среднем и платят», — отметил Сергей Г.

«Средняя зарплата — это как средняя температура по больнице, у кого-то трупная, а у кого-то — +40 градусов», — добавила Лариса С.

«Шо, опять? Остановись, Шмыгаль. Мы ещё те 4000 евро не потратили!» — иронизирует Irina V.

Шо Опять Цитата из мф Жил-был пёс. реж Эдуард Назаров. 1982. СССР

«Может, а может, и не сможет. И пенсия смогла бы, но не смогла! Только у прокуроров смогла, да и зарплата у депутатов смогла！А может, вам к гадалкам сходить?» — ответила Любовь М.

«Уникальная страна — ничего не работает, ничего не производит, а зарплата растет. Мы и здесь впереди планеты всей», — иронизирует Олег И.

«А какая средняя зарплата у эсэсовцев, ряженных в вышиванки?» — спросил Vasy V.

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Напомним, 1 мая стало известно, что Донецкий металлургический завод, который был остановлен в 2017 году из-за транспортной блокады Донецкой Народной Республики со стороны Киева, возобновил выпуск товарной продукции.