Салехард, 2 мая, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Глава Салехарда Алексей Титовский привёз в столицу Ямала Благодатный огонь. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Алексей Титовский с Благодатным огнём

Титовский рассказал, как ранним утром 2 мая его семья собралась за праздничным столом.

«Дети получили огромное удовольствие от подготовки к празднику. Младшая дочь Ангелина сделала целую серию поделок в Воскресной школе», — отметил глава Салехарда.

Он поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресением.

«Этот праздник объединяет тысячи людей, приносит тепло в наши дома, наполняет радостью и символизирует торжество добра. Пусть эти дни будут наполнены общением с родными и близкими. Воспоминаниями о тех, кого нет рядом. Желаю крепкого здоровья и благополучия! Радости и мира», — написал Алексей Титовский.