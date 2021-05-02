Москва, , 13:34 — REGNUM Российский боксер Дмитрий Бивол, накануне защитивший свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, в следующем бою может сойтись с Хильберто Рамиресом из Мексики. Об этом 2 мая рассказал менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов.

«Надеемся, что будет вариант объединительного боя. Бой против Рамиреса — тоже вариант», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, на сегодняшний день в активе ни разу непобежденного 30-летнего Дмитрия Бивола 18 (11 — нокаутом) побед. При этом 29-летний также ни разу непобежденный Хильберто Рамирес является экс-чемпионом по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг и имеет в активе 41 (27 — нокаутом) победу.