Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Один из пяти покупателей электромобилей в США позже возвращается к использованию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Energy.

Скотт Хардман и Гил Тал из Калифорнийского университета решили выяснить причины, по которым владельцы электромобилей могут отказываются от транспорта этого типа. Для этого они опросили жителей штата Калифорния, которые приобрели электромобиль в период с 2012 по 2018 год.

Исследователи обнаружили, что 20% покупателей гибридных автомобилей и 18% покупателей электромобилей позже вернулись к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Опрос показал, что наиболее частой причиной отказа от электромобилей стала низкая доступность зарядных станций. Около 70% отказавшихся от использования электромобилей не имели доступа к быстрой зарядке, поэтому были вынуждены заряжать свои авто от обычной сети напряжением 120 В, что занимает много времени.

«Поэтому не следует думать, что после приобретения электромобиля водители не откажутся от него. Это может замедлить рост рынка электрических автомобилей», — подытожили авторы исследования.

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