Москва, , 13:32 — REGNUM Бывший нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Виктор Тихонов стал игроком уфимской команды «Салават Юлаев». Об этом 2 мая сообщает KHL Media на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, уфимский клуб заключил соглашение с 32-летним хоккеистом сроком на два года.

Отметим, на протяжении последних двух сезонов Виктор Тихонов играл в составе казанского «Ак Барса» и в завершившемся сезоне сыграл в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 23 (11 шайб + 12 результативных передач) очка. Также провел 15 игр в плей-офф Кубка Гагарина, в которых смог набрать пять (две шайбы + три голевых паса) очков.