Ашхабад, 2 мая, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыли на территории отдела образования, науки и культуры посольства России в Туркмении, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Ашхабаде.

Turkmenistan.gov.tm Памятник Юрию Гагарину

Мероприятие прошло 30 апреля в честь 60-летия первого полета человека в космос. Бронзовый бюст выполнил скульптор Алексей Леонов.

В мероприятии приняли участие российские дипломаты во главе с послом Александром Блохиным, а также представители туркменских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в штаб-квартире тунисской компании Telnet открыли памятник в честь советского космонавта Юрия Гагарина.