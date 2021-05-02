Сеул, , 13:33 — REGNUM Восемь из десяти жителей Южной Кореи боятся потерять свои рабочие места в связи с индустриализацией общества в будущем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности.

Согласно результатам опроса, проведённого среди 829 человек в возрасте 20−39 лет, 83% респондентов боятся потерять рабочие места в будущем в связи с индустриализацией общества.

36% опрошенных считают, что причиной большого сокращения рабочих мест станет автоматизация производств.

По мнению 65,8% респондентов больше всего под удар попадут производственные рабочие, 14,6% — офисные работники, 11,4% — лица, занятые в технической сфере, 2,9% — лица, занятые в сфере торговли.

В качестве мер по борьбе с сокращением рабочих мест в процессе индустриализации респонденты выделили: гибкий рынок труда, улучшение системы образования, меры поддержки лиц, потерявших работу из-за индустриализации.