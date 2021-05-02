Москва, , 13:11 — REGNUM Все станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2023 года. Об этом 2 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Москвы.

Глава города отметил, что на этапе проектирования БКЛ и начальной стадии строительства мало кто верил в успех этого проекта. Однако сейчас стало понятно, что эти опасения были напрасными.

«В этом году еще как минимум десять станций будет введено. Надеюсь, что в 2022 году или в начале 2023 года гигантское кольцо будет запущено», — сказал мэр.

По его словам, запуск БКЛ позволит не только сделать метро еще более привлекательным для пассажиров видом транспорта, но и даст возможность строительства новых радиальных линий.

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