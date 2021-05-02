Москва, 2 мая, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сперва не верил, что идея строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро увенчается успехом. В этом 2 мая он признался на встрече с жителями столицы.

kremlin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Цитата из видео

Сергей Собянин «Десять лет назад у нас идея такая была, потом начали искать площадки, освобождать земельные участки. Но когда мы въехали в эту работу у меня было внутреннее ощущение, что мы не справимся с ней».

Неверие в успех, по признанию мэра, было связано с тем, что при строительстве БКЛ необходимо пересекать жилые кварталы, промышленные зоны, а также другие линии метрополитена. Однако эти опасения не оправдались, и уже сейчас Большая кольцевая линия становится «вторым сердцем» Москвы, отметил глава столицы.