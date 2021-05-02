Сургут, Югра, , 12:54 — REGNUM Глава Сургутского района Андрей Трубецкой будет участвовать в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.

Трубецкой заявился кандидатом по Нижневартовскому одномандатному избирательном округу № 223.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному округу в депутаты Госдумы собирается баллотироваться бывший мэр Сургута, ныне заместитель главы ХМАО Вадим Шувалов. Он также будет участвовать в праймериз «Единой России».

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