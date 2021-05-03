Ульяновск, , 08:45 — REGNUM В Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении 31-летнего горожанина, которого признали виновным в гибели мужчины и нападении на женщин. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Разбирательства начались после обнаружения 11 июля 2020 года трупа мужчины возле подъезда одного из домов на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Следствие установило, что накануне у осуждённого произошёл конфликт с 31-летним мужчиной и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил жертву — экспертиза установила 15 различных ударов по различным частям тела.

Правоохранители также выяснили, что 5 июля 2020 года злоумышленник совместно с 29-летней знакомой напал на двух девушек возле одного из домов по улице Октябрьская. Следствие установило, что они побили потерпевших, забрав их сумки и завладев 30 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что мужчина имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд признал злоумышленников виновными в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Кроме того, мужчина также признан виновным в причинении тяжкого вреда, повлёкшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Один из фигурантов уголовного дела получил 2,5 года лишения свободы, другой — 12 лет колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор 44-летнему мужчине, которого обвинили в нападении с ножом на сотрудницу микрофинансовой организации. Мужчину признали виновным в разбое, назначив пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Кроме того, решением суда он оштрафован на 100 тыс. рублей.

Читайте также: В Ульяновске вынесен приговор по делу о нападении на офис микрозаймов