Москва, , 12:44 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тем гражданам, которые уже вакцинировались от коронавируса SARS-CoV-2, все равно нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19 при возвращении из-за границы. Об этом Голикова сказала сегодня, 2 мая, в эфире телеканала «Россия 1».

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«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием», — сказала Голикова.

Он пояснила, что у властей и научного сообщества пока нет большого объема информации для того, чтобы можно было четко сказать, что если человек вакцинирован, то и опасности ни для кого в плане распространения коронавируса он не представляет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сегодня заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получили уже более 13 млн человек, а полностью привиты — порядка 9 млн человек.

Чтобы остановить пандемию коронавируса в России нужно привить почти 70 млн человек.