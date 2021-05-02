Бийск, Алтайский край, , 12:42 — REGNUM В связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры отопительный сезон официально прекращён в Рубцовске и алтайском наукограде — Бийске. Как отмечают «Вести-Алтай», соответствующее постановление подписали градоначальники. Далее последуют гидравлические испытания.

Между тем, энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) не спешат завершать отопительный сезон в Барнауле не смотря на то, что вот уже неделю в краевой столице установилась стабильная плюсовая температура, а столбики термометра достигает +20 °C.

Многочисленные жалобы на то, что потребителям приходится «отапливать улицу», пока остались без ответа. Мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что отопительный сезон в столице Алтайского края завершится только 11 мая.

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