Мещовск, Калужская область, 2 мая, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Подросток 17 лет серьёзно пострадал на пожаре в доме по улице Садовой станции «Кудринская» Мещовского района в ночь на 2 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

40.mchs.gov.ru Место происшествия

У пострадавшего подростка медиками зафиксированы ожоги лица, кистей рук и ног первой и второй степени. Мальчик помещён в калужскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения. Очаг возгорания ликвидирован до прибытия пожарных. Предварительно причина пожара в нарушении правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.