Курган, , 12:40 — REGNUM В Курганской области пожар в посёлке Северный сгорели семь частных жилых домов и дворовых построек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Открытое горение было ликвидировано поздно вечером 1 мая 2021 года. Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. метров. В его ликвидации участвовали около сотни пожарных и 32 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем в камышах.

Для погорельцев в поселковой школе развёрнут пункт временного размещения на 65 мест.