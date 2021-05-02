Москва, , 12:41 — REGNUM Отсутствие кольцевых линий метров, соединяющих радиальные, вкупе со строительством новых станций, делает метро неудобным видом общественного транспорта. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями города.

Он напомнил, что еще 10−15 лет назад метрополитен строился низкими темпами — по две-три станции в год. Кроме того, новые станции были продолжением уже действующих линий, что создавало ряд проблем.

«Люди приезжали в центр и упирались в одну кольцевую, перегруженную насмерть. И чем больше мы продлевали линии, тем больше там была давка и тем больше люди уходили из метро, вываливаясь на дороги, усиливая коллапс. Тогда мы задумали сделать новые пересадочные контуры метро. Начали с самого легкого, наземного метро — МЦК», — сказал Собянин.

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