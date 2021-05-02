Москва, , 12:35 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 2 мая, заявил, что полностью процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции на сегодняшний день прошли уже примерно 9 миллионов граждан России.

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По словам Мурашко, порядка девяти миллионов граждан России полностью привиты от коронавируса — они получили обе дозы вакцины. При этом первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 13 миллионов граждан России.

Напомним, что для достижения популяционного иммунитета к коронавирусу в России нужно привить почти 70 миллионов человек.

Стоит отметить, что фармацевтическая промышленность испытывает некоторые трудности в производстве второго компонента вакцины против коронавируса.