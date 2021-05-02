Ташкент, , 12:34 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке нового парка в Кибрайском районе Ташкента, сообщили в пресс-службе главы государства.

«С божьей помощью приступаем к созданию в этом живописном месте парка площадью 104 гектара», — сказал узбекистанский лидер. Деревья в парке планируется высадить в виде пяти ветвей дерева.

Пять ветвей символизируют пять приоритетных направлений в развитии Узбекистана. В парке высадят каштаны, клены, дубы, цветы и липовые деревья. На территории парка также построят комплекс «Истиклол» в честь 30-летия независимости республики.

Мирзиёев предложил назвать парк «Новый Узбекистан». По его словам, парк отразит новый облик республики, единство народа и потенциал развития. Рядом с парком возведут Олимпийский городок.