Нью-Йорк, США, , 12:35 — REGNUM Российского голкипера хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Семена Варламова признали третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0 в пользу «Айлендерс») 33-летний российский хоккеист оставил свои ворота в неприкосновенности, что стало его седьмым матчем, сыгранным «на ноль», в нынешнем сезоне.

Первой звездой дня в НХЛ стал нападающий «Бостон Брюинз» Крэйг Смит, который в победном для его клуба матче с командой «Баффало Сэйбрз» (6:2) оформил хет-трик.

Второй звездой прошедшего игрового дня в лиге признали форварда «Торонто Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса, оформившего дубль в победной для его команды встрече с клубом «Ванкувер Кэнакс» (5:1).