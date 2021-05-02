Заринск, Алтайский край, , 12:31 — REGNUM Алтайские спасатели предупредили 2 мая том, что паводковая обстановка ухудшилось в Заринском районе, где в ближайшее время может выйти из берегов река Чумыш.

По данным ГУ МЧС РФ, в районе Заринска, возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, также продолжится подъём уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, там толе возможно подтопление прибрежных территорий.

По состоянию на 1 мая, в крае было подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.

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