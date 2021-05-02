Москва, , 12:29 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сегодня, 2 мая, заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается довольно напряженной — под наблюдением находятся более 300 тысяч человек, зараженных коронавирусом.

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«Под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом», — сказал Мурашко.

Он также напомнил, что власти решили увеличить период майских праздников для того, чтобы снизить распространение коронавируса.

«Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания», — отметил министр здравоохранения.

Также Мурашко пояснил, что остановить пандемию коронавируса в России можно будет при достижении уровня популяционного иммунитета. Для этого нужно вакцинировать от коронавируса как минимум 69,8 миллионов граждан России.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова на днях заявила, что первую прививку от коронавируса сделали более 12 миллионов граждан России, полностью прошли курс вакцинации 7,7 млн человек.