Ульяновск, , 12:27 — REGNUM Благодатный огонь из Иерусалима в Ульяновскую область доставят сегодня, 2 мая, к пасхальной вечерне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В ночь с 1 на 2 мая врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских принял участие в праздничном крестном ходе и богослужении в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. Руководитель региона отметил, что Пасха является воплощением «победы жизни и любви, олицетворением единства и всеобщей радости».

Пасхальную службу провел митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. В своём послании он подчеркнул, что «Воскресение Христово — это главное событие в истории и самое важное в человеческой жизни». И напомнил, что второй год этот праздник отмечается в условиях пандемии, подчеркнув важность оказания помощи другим людям.

Ульяновские власти отмечают, что к великой пасхальной вечерне, которую митрополит Лонгин совершит в соборе 2 мая в 17:00, будет доставлен благодатный огонь из Иерусалима. Прихожане городских храмов смогут зажечь от него свои свечи и лампады.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 2 мая открылся Симбирский губернский пасхальный фестиваль, посвящённый 800-летию со дня рождения Александра Невского. Праздничные мероприятия будут проходить по 13 мая, в афише — около 500 различных событий, включая вокально-хоровые, благотворительные и просветительские.