Иркутск, , 12:24 — REGNUM Пожароопасная обстановка обострилась в Иркутской области. Как сообщает 2 мая пресс-служба правительства региона, с 30 апреля по 2 мая в лесном фонде обнаружено и ликвидировано три пожара.

Так, 1 мая в лесном фонде региона обнаружено два пожара, оба в Братском районе. В семи километрах от деревни Леонова на незакрепленный за арендаторами участок огонь перешел в лес с земель иных категорий. Очаг ликвидирован на площади три гектара.

В трех километрах от Вихоревки возгорание возникло на незакрепленном за арендаторами участке по вине местных жителей. 1 мая оно было локализовано, а на следующие сутки потушено на площади два гектара, покрытых лесом, и семь гектаров нелесной территории.

В ликвидации трех этих возгораний в общей сложности было задействовано 23 работника лесопожарных станций и 10 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 мая в России действует 13 лесных пожаров, общая площадь составляет 2442 га. Больше всего леса горит сейчас в Тюменской области (четыре пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 935 га). В 1 мая в западных, центральных и южных районах Иркутской области установлен особый противопожарный режим.