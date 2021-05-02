Хабаровск, , 12:30 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» переиграл брянскую команду «Динамо» матче 40-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле хабаровского стадиона им. В. И. Ленина и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Мартусевич, который отличился на 82-й минуте.

При этом хозяева на 71-й минуте остались в меньшинстве после того, как с поля был удален после второй желтой карточки защитник хабаровчан Кирилл Большаков.

Отметим, по итогам матча в активе «СКА-Хабаровска» стало 60 очков, что позволяет клубу занимать девятое место в турнирной таблице ФНЛ. У брянского «Динамо» 32 очка и двадцатое место.