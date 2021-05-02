Пермь, , 12:17 — REGNUM Воскресение Христово является торжеством любви Бога к Своему творению — человеку. Об этом в пасхальном послании заявил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

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По его словам, с воскресением Христа смерть утратила свой необратимый характер и для тех, кто уверовал в него, стала рождением в вечную жизнь.

«Воскресение Христово открывает человечеству смысл жизни на земле, раскрывает тайну Божественного Промысла через происходящие вокруг нас события и призывает иметь твёрдое намерение следовать заповедям Господним», — говорит митрополит.

Как сообщало РЕ, 2 мая православная часть человечества отмечает Пасху. В 2021 году, как и в 2020-м, это проходит в условиях коронавирусных ограничений. Тем не менее вокруг ряда храмов прошли крестные ходы, а на службы пришли десятки людей.