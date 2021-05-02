Сеул, , 12:26 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён вылетел в Великобританию для участия в министерской встречи стран «Большой семёрки» (G7). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках министерской встречи стран G7 Чон Ый Ён проведёт встречу с госсекретарём США Тони Блинкеном, с которым обсудит северокорейскую ядерную проблему, включая политику США в отношении КНДР.

Также глава МИД Южной Кореи проведёт ряд двусторонних встреч с коллегами из ЕС, Индии и Великобритании.

Ожидается, что в рамках министерской встречи состоятся переговоры представителей Южной Кореи, США и Японии. В настоящее время правительство Южной Кореи ведёт переговоры о проведении двусторонней встречи между главами МИД Южной Кореи и Японии.

Министр иностранных дел Южной Кореи вернётся на родину 8 мая.