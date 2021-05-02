Ульяновск, , 12:10 — REGNUM В Ульяновской области во время майских праздников открылся дополнительный пункт вакцинации. Он работает у торгово-развлекательного центра, сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Специалисты Центральной медико-санитарной части имени В.А. Егорова ещё один пункт вакцинации от COVID-19 открыли в центре Ульяновска — в павильоне на территории парковки у ТРЦ «Аквамолл». В учреждении подчёркивают, что он будет работать все праздничные дни, по 10 мая.

Главный врач медсанчасти Юрий Келин отмечает, что при отсутствии противопоказаний здесь прививают «всех желающих», вне зависимости от места проживания.

По последним данным, специалисты Центральной медсанчасти вакцинировали в пандемию более 8,5 тыс. пациентов.

Напомним, в Ульяновской области официально выявлено 53 589 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 50 800 человек, умерли 1192 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Ульяновскую область впервые передана партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» — транш превысил 6 тыс. доз. В целом регион получил более 100 тыс. доз вакцин от COVID-19, прививку более 99 тыс. жителей.

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