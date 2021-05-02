Плейно, , 12:31 — REGNUM Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира чемпионата мира среди юниоров (ЮЧМ) 2021 года.

Российский 16-летний хоккеист за четыре матча группового турнира смог набрать 11 (девять шайб + две результативные передачи) очков.

При этом второе и третье место также у российских игроков. На втором — Никита Чибриков с 10 (две шайбы + восемь голевых пасов) очками, на третьем — Данила Юров, в активе которого девять (три шайбы +шесть голевых передач) очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России разгромила команду Чехии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который состоялся в США, со счетом 11:1.