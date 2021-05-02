Москва, , 12:11 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с жителями Южного административного округа города. Об этом 2 мая глава столицы сообщил у себя в блоге.

«Каждый год я провожу несколько больших встреч с москвичами. Это могут быть жители конкретных районов, студенты вузов, врачи, учителя или, например, работники метрополитена», — написал мэр.

Он отметил, что в 2020 году подобные мероприятия в силу эпидемиологической ситуации пришлось отменить. Однако сейчас ситуация позволяет вернуться к формату встреч с населением. В первой из таких участвовали жители трех районов юга столицы — Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона.

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